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الليلة.. CBC تذيع حفل الفنان علي الحجار بمهرجان الموسيقى العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرض قناة cbc العامة حفل النجم الكبير علي الحجار، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، الليلة، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

يقدم "الحجار" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته، مثل "تجيش نعيش"، و"زي الهوا"، و"إزاي تكون إنت"، و"غوايش"، و"المال والبنون"، و"متمنعوش الصادقين"، و"بوابة الحلواني" وغيرها العديد من الأغنيات، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، وقدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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