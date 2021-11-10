وفاة الممثل العالمي دين ستوكويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي الممثل الأمريكي دين ستوكويل بطل مسلسل "كوانتوم ليب" التلفزيوني، عن عمر ناهز 85 عاما وفق ما أعلن وكيل أعماله.

وبدأ ستوكويل بالتمثيل منذ سن السابعة عبر مشاركته جين كيلي وفرانك سيناترا بالفيلم الغنائي "أنكرز أوي".

وخلال مسيرته الطويلة، شارك خصوصا في أعمال استحالت من الكلاسيكيات بينها "باريس تكساس" لفيم فندرز سنة 1984 وفيلم "دون" لديفيد لينش في العام عينه.

وأعاد دين ستوكويل التعاون مع ديفيد لينش وكايل ماكلاكلان في فيلم "بلو فلفت" سنة 1986.

ورُشح"دين" بعدها للأوسكار عن دور الزعيم المافيوي توني روسو في فيلم "ماريد تو ذي موب" مع ميشال فايفر.

وأكثر أدواره شعبية تبقى شخصية آل التي ظهرت على شكل مجسم "هولوغرام" ضمن مسلسل "كوانتوم ليب"، ونال عن هذا الدور جائزة "جولدن غلوب" و4 ترشيحات لجوائز "إيمي".