غادة عبد الرازق تعلن عدم مشاركتها في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن عدم مشاركتها في موسم رمضان 2021، وأن ما يتداوله البعض عن خضوعها لعمل فني ليس صحيحًا.

وكتبت غادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أحب أوضح لكل جمهوري اللي بعتز بيه وبحبه وبحترمه جدا، أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وأضافت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي، لن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هزّ صورتي عند جمهوري".

واختتمت: "قلتها وبقولها 100 مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده موثق في كل حواراتي، بعد مسلسل (لحم غزال)، أرجوكم ابعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت، وشكرًا".

وعُرض للفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال"، بطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل.