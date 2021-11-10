بعد إثارته الجدل.. قرار مفاجئ من سينما IMAX حول فيلم Eternals لأنجلينا جولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت سينما IMAX في مصر، قرارا مفاجئا بإلغاء عرض فيلم "الأبديون Eternals" للنجمة أنجلينا جولي، بعد أن كان من المقرر عرضه بداية من اليوم الأربعاء 10 نوفمبر.

ونشرت IMAX، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بوستر "الأبديون Eternals" مصحوبا بتعليق: "الفيلم لن يُطرح في مصر ابتداء من يوم الأربعاء كما كان مقررا في البداية.. ترقبوا المزيد من التحديثات".

"الخليج 365" من جانبه يحاول التواصل مع الرقابة على المصنفات الفنية، وسنوافيكم بالتطورات.

فيلم "الأبديون Eternals" كان قد أثار جدلا فور طرح إعلانه بسبب تضمنه علاقة عاطفية مثلية بين اثنين من أبطاله الخارقين.

ومنعت كل من السعودية وقطر والكويت عرض فيلم "الأبديون Eternals" الذي تلعب نجمة هوليوود أنجيلينا جولي، في دور العرض السينمائي، بعدما كان مدرجا على قائمة العروض ليبدأ يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري.

"الأبديون Eternals" يتناول قصة مجموعة من الأبطال الخارقين الذين كانوا يعيشون على الأرض منذ آلاف السنين، ساعدوا خلالها البشر بشكل خفي، دون أن يكتشف أمرهم أحد.