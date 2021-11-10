"هاخد حقه بالقانون".. رامي صبري يقرر الطعن على تقرير الطب الشرعي عن وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان رامي صبري، أنه سيقوم بالطعن على تقرير الطب الشرعي عن حالة وفاة شقيقه الراحل كريم صبري.

ونشر صبري، صورة له مع شقيقه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أول مرة أكتب بوست مش فني.. تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية، اللي فاهم أن حق كريم هيروح يبقى بيحلم وميعرفنيش، هاخد حقه وبالقانون، وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون".

ووجه رسالة لشقيقه الراحل، قائلا: "أخي الغالي كريم أقسم بالله أقسم بالله حقك هجبهولك.. الله يرحمك ويغفرلك".

وكان رامي صبري طرح في مطلع أغسطس الماضي، أغنية "حالة اكتئاب" التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري، من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

ورحل كريم صبري، شقيق رامي صبري، عن عالمنا يوم الأحد 13 يوليو الماضي، وشُيعت جنازته عصر يوم الاثنين التالي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقت الأسرة العزاء في منزل العائلة بالشيخ زايد.