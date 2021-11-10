أشرف عبد الباقي في كواليس مسرحية "أم كلثوم" بموسم الرياض 2021 (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

زار الفنان أشرف عبد الباقي كواليس مسرحية "أم كلثوم" قبل عرضها بموسم الرياض 2021 بالمملكة العربية السعودية.

وحرص عبد الباقي على حضور جانب من البروفات مع أبطال العرض، والتقط معهم الصور التذكارية.

وظهر عبد الباقي مع الفنانين الذين يجسدون شخصيات مختلفة تعاملت معها كوكب الشرق ومن بينها محمد عبد الوهاب وبيرم التونسي ومحمد أمين.

"أم كلثوم" يتم عرضه ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية ضمن مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والمسرحيات التي يتصدر بطولتها مجموعة من النجوم المصريين من بينهم محمد هنيدي ومحمد سعد وهاني رمزي ويحيى الفخراني ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وغيرهم.