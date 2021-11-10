عمرو عبد العزيز يطلب الدعاء للراحل أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان عمرو عبد العزيز بالدعاء للراحل أحمد خليل، الذي رحل أمس متأثرا بفيروس كورونا.

ونشر عمرو صورة الراحل أحمد خليل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان الكبير أحمد خليل، أسألكم جميعًا الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للتمثيل قسم إخراج، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم ثلاثة أفلام، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وعانى الفنان القدير أحمد خليل، من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب ظهر الثلاثاء.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.