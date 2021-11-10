رامي عياش ضيف "لايف من الدوبلكس" هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل المطرب اللبناني رامي عياش ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بينه وبين أبلة فاهيتا، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله في الغناء، وطبيعة الحياة في لبنان.

كما يجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

يستعرض رامي مواهبه المختلفة داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، ويقدم العديد من الأغنيات وسط تفاعل الجمهور.

كما تشارك في نفس الحلقة أيضا نور نعمان طبيبة الجلدية والتجميل.

يعرض برنامج "لايف من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.