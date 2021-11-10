كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:53 مساءً - أعلنت الفنانة ” درة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صباح اليوم الأربعاء عن وفاة جدتها .
ونعت درة في منشورها جدتها بكلمات مؤثرة فقالت : ” كم تمنيت أن أراك وأتأمل في وجهك الجميل على الرغم من الوقت والتجاعيد على وجهك .. كنت أرغب في ضمك بين ذراعي حتى للمرة الأخيرة والاستماع إلى كلماتك الطيبة والمحبة ” .
وتابعت : ” آخر مرة أمي صوفي، أنا لا أصدق ذلك ! .. اعتقدت أنك خالدة تمامًا مثل جمالك .. كنت أحب أن أسمعك تعزفين على البيانو على طريقتك للمرة الأخيرة ” .
وأضافت : ” كنت أحب أن أقول لك وداعًا وأرى ابتسامتك الجميلة حتى ولو لمرة أخيرة .. أحبك وأنا حزينة للغاية .. مع السلامة جدتي .. رحمك الله ” .
كما نشرت درة مجموعة من الصور لجدتها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” الله يرحم جدتي الحبيبة ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته .. لترقد روحها في سلام ” .
واستكملت : ” أشكرك لأنك لم تترك لي سوى ذكريات جميلة من ابتسامتك ولطفك وجمالك أمي صوفي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة التونسية ” درة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.