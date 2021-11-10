الموت يفجع الفنانة التونسية ” درة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:53 مساءً - أعلنت الفنانة ” درة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صباح اليوم الأربعاء عن وفاة جدتها .

ونعت درة في منشورها جدتها بكلمات مؤثرة فقالت : ” كم تمنيت أن أراك وأتأمل في وجهك الجميل على الرغم من الوقت والتجاعيد على وجهك .. كنت أرغب في ضمك بين ذراعي حتى للمرة الأخيرة والاستماع إلى كلماتك الطيبة والمحبة ” .

وتابعت : ” آخر مرة أمي صوفي، أنا لا أصدق ذلك ! .. اعتقدت أنك خالدة تمامًا مثل جمالك .. كنت أحب أن أسمعك تعزفين على البيانو على طريقتك للمرة الأخيرة ” .

وأضافت : ” كنت أحب أن أقول لك وداعًا وأرى ابتسامتك الجميلة حتى ولو لمرة أخيرة .. أحبك وأنا حزينة للغاية .. مع السلامة جدتي .. رحمك الله ” .

كما نشرت درة مجموعة من الصور لجدتها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” الله يرحم جدتي الحبيبة ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته .. لترقد روحها في سلام ” .

واستكملت : ” أشكرك لأنك لم تترك لي سوى ذكريات جميلة من ابتسامتك ولطفك وجمالك أمي صوفي ” .