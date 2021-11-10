بالفيديو – أحمد فهمي في موقف محرج جداً بسبب خطأ غير مقصود… هذا ما قاله!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:53 مساءً - تعرّض الفنان المصري أحمد فهمي لموقف طريف بسبب تشابه الأسماء بينه وبين مغني “فريق واما“، حيث تلقى هدية من معجب بمناسبة يوم ميلاده، عبارة عن قالب حلوى تعلوه صورة الأخير، وهو ما دفعه للتعبير عن غضبه بأسلوب طريف.

وشارك فهمي متابعيه عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه في “إنستجرام” مقاطع فيديو قال فيها: “طب فهمي وفهمي ماشي، والناس بتتلخبط برضه ماشي… لكن تورتة عيد ميلادي تجيني عليها صورتك؟ ده مش لذيذ والله وبعدين إيه مكتوب happy birthday fito فيتو دي تبوظ سمعتي ومش حلوة عشانك”.

وبطريقة ساخرة، قطع صورة المغني أحمد فهمي عن قالب الحلوى وكأنه ينتقم منه، ليردّ عليه الأخير بالطريقة نفسها، مؤكدًا انه ليس الوحيد الذي يتعرض لهذا الموقف.

وقال المغني المصري: “انت زعلان من تورتة انت لو تعرف انا بيوصلني ايه تحت اسمك. انا بيوصلني أكل كلاب”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بالصداقة المتينة التي تجمع النجمين.

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من ناحية أخرى، حرص الفنان أحمد فهمي، علي نعي الفنان الكبير أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ80 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فهمي، عبر حسابه على “تويتر“: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير ‎أحمد خليل، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

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سعيد بظهور اول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور

واستنوا مفاجآت كتير قريب

محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد #فهميات 🔥 قريباً على #شاهد_vip



سعيد بظهور اول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور



واستنوا مفاجآت كتير قريب 😉 pic.twitter.com/ZovuwGPATd — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) October 29, 2021

This is a Twitter Status— Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial)

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرًا الإعلان الأول لـ”فهميات” العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: “محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip”.

وأضاف فهمي : “سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور .. واستنوا مفاجآت كتير قريب”.

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