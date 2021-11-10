شذى حسون تستعد لدخول القفص الذهبي.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 02:46 مساءً - كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، عن استعداد صديقتها الفنانة العراقية شذى حسون، للزواج قريبًا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول العريس أو موعد الزفاف.

وفي التفاصيل، احتفلت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، بعيد ميلادها الـ34 بحفل ضم الأصدقاء المقربين منها، من بينهم شذى حسون، وخلال إجراء مقابلة مع ”et بالعربي“ للحديث عن الاحتفال، فجرت مهيرة عبد العزيز، مفاجأة عن اقتراب زواج شذى حسون.

وقالت عبدالعزيز عن علاقتها بالفنانة العراقية: ”تربطني علاقة صداقة قوية بشذى حسون، كما أننا جيران، ونحن نحتفل اليوم بيوم بعيد ميلادي، وقريبًا سنحتفل بزواج شذى حسون“.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل، إلا أن الخبر انتشر بشكل واسع عبر السوشال ميديا، واحتفل به جمهور الفنانة العراقية، متمنين لها السعادة، مطالبين نجمتهم بالكشف عن المزيد من التفاصيل.