شكرا لقرائتكم خبر عن "يمكن ده يكون طريقي للجنة".. تعرف على قصة كفالة أحمد خليل لطالب الطب سرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور لسيدة تدعي صفاء جمعة، تروي من خلاله قصة كفالة الفنان الراحل أحمد خليل لطالب طب في السر، حيث كتبت :"من 7 سنين نزلت بوست عن حالة طالب ثانوية عامة متفوق يتيم وحلمه يدخل طب .. كان الهدف من البوست نوجد كفالة طالب علم له ... صديقة ليا ربنا يرحمها شيرت البوست بعدها بساعه لقيت مكالمة من حد قالي أنا اسمى احمد عبد الله والولد ده مبقاش يتيم ربنا بعتله اب ... ممكن توصلينى بيه .... من عادتى فى العمل الخيري ان الحالات المتعففة التعامل معاها عن طريقي ".



احمد خليل

وتابعت :"المرة دي من صدق نبرة صوته اديته رقم الطالب ..بعدها بيومين الولد كلمنى قالي انا قابلت ا/ أحمد خليل وقالي كل اللى عاوزه من عنيا وانا ابوك .... احمد خليل مين يا بنى. اسمه احمد عبد الله ... قالي لا ده احمد خليل الممثل..كلمت ا. احمد وشكرته وقولتله انا معرفتش حضرتك قالي انا قاصد مقولكيش انا مين انا ... كلناعباد الله.... انا عاوز العمل ده يبقى خبيئة يمكن ده يكون طريقي للجنة . .اللهم اني اقسم عليك باسمك الأعظم واتوسل اليك بالخبيئة أن تكرم نزله".

وأضافت : "الهدف الاساسي من البوست الدعاء له فى وقت هو بحاجة فيه للدعاء ..ربنا يرزقنا جميعا بمن يذكر محاسننا بعد موتنا ويدعو لنا ".

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح أمس الثلاثاء عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.