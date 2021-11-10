شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم House of Gucci يقترب من إضافة لقب أوسكار جديد لـ ليدي جاجا..اعرف اكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدوأن فيلم House of Gucci المقررعرضه يوم 25 نوفمبر الجاري، سيضيف عدة جوائز لصناعه فى سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستارعن العرض الأول للفيلم أمس، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد فى تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم House of Gucci، يقترب من إضافة جائزة أوسكار جديدة للنجمة العالمية ليدي جاجا، بعد حصدها لجائزتها الأولي فى سباق الأوسكارعن أغنيتها الأصلية Shallow من فيلم A Star Is Born للمخرج برادلي كوبر (2018)، وهي فى سن الخامسة والثلاثين، بعد خسارتها جائزة التمثيل لصالح أوليفيا كولمان فى فيلم The Favourite.



ليدي جاجا فى افتتاح فيلمها

وسرعان ما حصد الفيلم الكثير من الترشيحات للأوسكار المقرر له في 25 فبراير المقبل، من قبل النقاد وبواسطة United Artists Releasing / MGM، جاءت عبارة عن 20 ترشيح منهم أفضل ممثلة وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل أغنية.

وحرصت جاجا، صاحبة الـ 35 عامًا، على أن تلفت كل الأنظار اليها عندما وصلت إلى السجادة الحمراء للعرض الأول لـ House Of Gucci في لندن مساء أمس الثلاثاء، حيث ارتدت فستان أرجوانيًا طويل مع ذيل.



جاجا فى افتتاح فيلمها