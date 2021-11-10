شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صور نادرة من تصوير فيلم "ليلة الحنة" مع كمال الشناوى منذ 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع "انستجرام"، عن صورة نادرة من أرشيف مكرم سلامة، من كواليس تصوير فيلم "ليلة الحنة"، الذى عرض لأول مرة فى دور العرض السينمائى منذ نحو 70 عاما وتحديدا يوم 19 فبراير عام 1951.



شادية مع فردوس محمد

وظهر فى الصور المنشورة أبطال الفيلم مع شادية، منهم كمال الشناوى وسراج منير ومارى منيب وفردوس محمد ووداد حمدى وغيرهم.



شادية مع وداد حمدى ومارى منيب

فيلم "ليلة الحنة"، بطولة شادية، كمال الشناوى، سراج منير، مارى منيب، فردوس محمد، وداد حمدى، استيفان روستى، عبد الفتاح القصرى، كيتى، صلاح منصور وغيرهم، تأليف وإخراج أنور وجدى، سياريو وحوار أبو السعود الإبيارى، وتدور قصته حول فتاة بسيطة يغرر بها شاب ثرى ويتركها وهى حامل، فتعمل مطربة ولكن ابنها يموت، فيعود الشاب نادمًا إليها ويتزوجها بعد عدد من الصراعات مع صاحب الصالة التى تعمل فيها الفتاة.



شادية والشناوى ومارى منيب

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل لها، وكان من ضمن هذه الصور خلال تصوير فيلم "ألف ليلة وليلة"، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 57 عاما وتحديدا عام 1964، وجمعت الصور النجمة شادية مع عمالقة الفن الراحلين فريد شوقى ويوسف شعبان وليلى فوزى وعمرو الترجمان، وعرض الفيلم لأول مرة فى دور السينما يوم 8 مارس عام 1964، وهو من سيناريو وحوار محمد مصطفى سامى، إخراج حسن الإمام.



شادية والشناوى ووداد حمدى



شادية وسط سراج منير والشناوى



شادية وكمال الشناوى وجانب من الفيلم



شادية



كمال الشناوى وشادية



كواليس فيلم ليلة الحنة