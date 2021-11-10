شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 3 سنوات المغنى البلجيكى Stromae يعود من جديد ويطرح كليب Santé والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المغنى البلجيكى ستروماى – Stromae، بعد غياب لمدة 3 سنوات، بكليب أغنيته الجديدة Santé، والتي تعاون فيها مع المخرج Jaroslav Moravec والمخرجة Luc Van Haver، حيث شكلا الثلاثي فريق عمل متميز، وذلك بعد ان قدم أخر أعماله Défiler في 2018.

ستروماي يحتفي في كليبه الجديد Santé بالمهمشين والفقراء ومن لا يمتلكون الرفاهية في الحياة.

استطاعت أغنيته "Alors on danse " أن تصنع شهرته عالمية في عام 2013، وحقق ألبومه الثاني Racine carrée نجاح تجاري، حيث باع 2 مليون نسخة في فرنسا وحققت أغنيته "Papaoutai" الملايين المشاهدات على موقع الفيديو "يوتيوب" وصلت إلى 852 مليون مشاهدة.

ستروماي اسمه الحقيقي بول فان هافر، ولد في بروكسيل يوم 12 مارس 1985 وبدأ اهتمامه بالموسيقي في سن الـ11 فركز على دراستها، وحصل علي دروس في الصولفيج وبدأ مسيرته الفنية عام 2000 ويعلن دائمًا أن طموحه الأساسي هو النهوض بالأغنية الفرانكوفونية.

يعتبر Stromae ظاهرة حقيقية غزت العالم حيث لاقى نجاحًا كبيرًا حيث حققت أغانيه ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب" حول العالم كله وحصل على جائزة الموسيقى الإلكترونية من خلال مهرجان فيكتوار الـ29 للموسيقى الفرانكفونية.