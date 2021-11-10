شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمي لفيلم الكاهن قبل عرضه نهاية ديسمبر ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم إياد نصار عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "الكاهن"، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات نهاية شهر ديسمبر المقبل، وعلق علي الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"أبواب جهنم اتفتحت".

وكان المخرج عثمان أبو لبن قد طرح البوسترالأول لفيلمه الجديد "الكاهن"، ونشرالبوستر على حسابه بموقع "إنستجرام" وتصدره سيدة في هيئة شبح معلقاً عليه: "الحرب ما بيكسبهاش الجيوش على الأرض".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور احداث الفيلم

يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن قدم العام الماضى فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.