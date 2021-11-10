شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العرض الأول لـ House Of Gucci بحضور ليدى جاجا وسلمى حايك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية ليدي جاجا ، 35 عامًا ، على أن تلفت كل الأنظار اليها عندما وصلت إلى السجادة الحمراء للعرض الأول لـ House Of Gucci في لندن مساء امس الثلاثاء، حيث ارتدت فستان أرجوانيًا طويل مع ذيل.



سلمي حايك وليدي جاجا



فريق عمل الفيلم



قبل عرض الفيلم



ليدي جاجا تستعرض فستانها



ليدي جاجا علي السجادة الحمراء



ليدي جاجا

تقوم جاجا بدور باتريزيا ريجياني ، وبدت مثيرة أثناء وقوفها أمام المصورين بحذاء عالي وظلال عيون أرجوانية زاهية.



جاريد ليتو



سلمي حايك

وانضمت إليها النجمة العالمية سلمى حايك ، 55 عامًا ، على السجادة ، والتي تألقت بفستان ذهبي رائع، لحضور عرض فيلمها House Of Gucci، وتركت سلمي شعرها البني منسدل وكان ثوبها ملفت مثل النجوم اللامعة.

كما ارتدى جاريد ليتو ، 49 عامًا ، بذلة مخملية رائعة ، وفي يده اليمنى كان يحمل حقيبة يد فضية على شكل قلب بشري، حيث يلعب دور باولو جوتشي في أحدث أفلام ريدلي سكوت.