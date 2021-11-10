شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ممدوح عبد العليم.. أعوام تربع فيها على عرش الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأربعاء مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير ممدوح عبد العليم الذى ولد زي النهارده ليقدم مشوار ملىء بالمحطات الهامة خلال مسيرة فنية كبيرة، قدم فيها العديد من الأدوار التي صارت بمثابة علامات مميزة للفنان الراحل الذى لعب فيها كافة الألوان ما بين التراجيدى والكوميدى وغيرها من الأدوار التي نتطرق لها خلال السطور التالية.

شارك للمرة الأولى خلال فترة طفولته من خلال مسلسل (الجنة العذراء) في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش.

عشقه للتمثيل لم يثنيه عن المواظبة على الدراسة والتركيز فيها، فحصل ممدوح على درجة البكالوريوس في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.



ممدوح عبد العليم فى الضوء الشارد

احترف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية).

عام 1996 قدم واحدة من أبرز أعماله الدرامية من بوابة مسلسل (خالتي صفية والدير).

فى العام التالى قدم مسلسل فى غاية الأهمية أيضاً وهو (جمهورية زفتى).

وبعدها بعام توالت نجاحات الكبيرة فى عالم الدراما من خلال مسلسل (الضوء الشارد) ليستمرعلى عرش الدراما المصرية طيلة ثلاثة سنوات بأعمال صارت علامات فى الدراما.

نجاحه فى الدراما لم يؤثر على السينما، فقدم أفلام مهمة مثل "بطل من ورق"، "العذراء والشعر الأبيض".