شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنعى جدتها بصور نادرة: شكرا لأنك لم تتركى لى سوى ذكريات جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة التونسية درة عن حزنها لوفاة جدتها، ونشرت مجموعة صور لها معها في طفوتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الله يرحم جدّتي الحبيبة ويغفر لها ويدخلها فسيح جنّاته..أفتقدك بالفعل ..️ أشكرك لأنك لم تترك لي سوى ذكريات جميلة من ابتسامتك ولطفك وجمالك أمي صوفي".



درة



جدة درة



درة مع جدتها



صورة نادرة لدرة مع جدتها في طفولتها

فيما حرصت النجمة كندة علوش على دعمها وكتبت عبر التعليقات :"الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. فعلاً كانت قمر"، فيما كتبت النجمة صبا مبارك :"الله يرحمها و يصبرك".

في سياق آخر تنتظر درة عرض فيلمها "الكاهن" والمقرر طرحه نهاية ديسمبر المقبل، وهو من بطولة إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وكان عرض لدرة مؤخرا حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" ، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في أحد البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها.