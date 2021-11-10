يسرا تطل على الجمهور بحكمة جديدة:"تحلى بالإيمان وأبدأ يومك بأفكار إيجابية"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا عن صورة جديدة لها، حيث ظهرت بفستان من اللون البيج، وتركت شعرها الأشقر منسدل ، وبدت مليئة بالطاقة الإيجابية وابتسامة مشرقة وحملت بيدها مفكرة وقلم، وعلقت يسرا علي الصورة التي نشرتها علي حساب انستجرام الخاص بها " تحلى بالإيمان بالله وابدأ يومك بأفكار إيجابية"



يسرا في اطلاله جديدة



يسرا

وعلي جانب آخر كشف إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان أمس عن استضافة المهرجان دورة تخصصية مع النجمة القديرة وأيقونة السينما المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلماً وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، حيث تُعتبر يُسرا واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي، كما سيشهد المهرجان حضور الممثلة العالمية ونجمة السينما الفرنسية كاثرين دينوف.

على صعيد الأفلام، كشف المهرجان روّاد المهرجان سيحظون بفرصة المشاركة في عروض السجادة الحمراء، والتي تضم باقة من أحدث وأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وذلك في قاعة عرض تتسع لـ900 مشاهد، تم تشييدها خصيصاً لهذا الغرض في قلب جدة البلد، وتضم هذه العروض الافتتاحية كلاً من:

آخرأفلام المخرج الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار والفائز بجائزة جولدن جلوب هاني أبو أسعد، سيفتتح فيلم "صالون هدى" مسابقة البحر الأحمر، وهو دراما مثيرة مستوحاة من أحداث حقيقية، يشارك في البطولة علي سليمان، ميساء عبد الهادي، سامر بشارات، ومنال عوض.