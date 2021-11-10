شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سهير البابلى: حالتها لا زالت حرجة والأطباء يحاولون تنشيط أجهزة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية لوالدتها التى ترقد فى الرعاية المركزة منذ أسابيع، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن حالة الفنانة الكبيرة مستقرة لكنها لازالت حرجة وليس هناك أى تحسن.

وأشارت نيفين إلى أن الأطباء يبذلون كل جهودهم لمحاولة إنقاذ والدتها وتنشيط حالة أجهزة الجسم قائلة "الحمد لله على كل شىء ودعواتكم".

وكان الدكتور رضا طعيمة المفكر والمحاضر الدولى فى علم التربية والاتزان وزوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى أكد فى تصريحات لليوم السابع أنها لازالت فى حالة حرجة.

وقال طعيمة "الحاجة سهير بنفس حالتها مفيش تحسن لكن أول أمس كنت أنا وزوجتى نيفين نقرأ إلى جوارها القرآن بصوت مرتفع فبدأت تتحرك".

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة قائلاً "رددنا بعدها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت، حتى أن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن "مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم".

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وأضاف طعيمة فى تصريحاته لليوم السابع: "قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة : ياودود ياودود ياخالق ياموجود صل على الحبيب المحبوب".

وكشف زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى كيف تطورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة وتفاصيل الساعات التى قضتها قبل دخولها فى غيبوبة السكر، موضحاً: "تعرضت الحاجة سهير لاضطراب فى معدلات السكر، ولاحظنا تدهور صحتها، ورغم ذلك وتوضأت وأدت الصلاة وبعدها مباشرة دخلت فى غيبوبة، أى أنها دخلت الغيبوبة وهى على وضوء وبعد أن أدت فريضة الصلاة".