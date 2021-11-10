فن ومشاهير

فنانان مصريان مفاجأة.. متحف مدام توسو دبي يجمع مشاهير العالم - فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:

يظهر فنانان مصريان غير متوقعين في متحف مدام توسو دبي، ضمن مجموعة نجوم آخرين عالميين ومن المنطقة العربية.

وافتتح متحف مدام توسو للشمع فرعًا له مؤخرًا في دبي ليكون الأول بالمنطقة العربية.

ويعود المقر الأصلي للمتحف إلى لندن، ويعرف بشهرته الواسعة بإمكانية صنع تماثيل من الشمع لمشاهير حول العالم.

ويضم متحف مدام توسو في دبي تماثيل لمشاهير عدة من حول العالم والمنطقة العربية، من الفئات مختلفة مثل سياسيين ومصممين أزياء وفنانين ومغنيين بجانب لاعبين لمختلف الألعاب .

وخلال جولة لمصراوي داخل المتحف يمكنك التعرف على أبرز الشخصيات التي داخل المتحف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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