درة تعلن وفاة جدتها وتوجه لها رسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة التونسية دُرة زروق، وفاة جدتها اليوم الأربعاء، ودعت لها بالرحمة.

ونشرت دُرة، صورا لجدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الله يرحم جدّتي الحبيبة ويغفر لها ويدخلها فسيح جنّاته.. رحمها الله.. أفتقدك بالفعل، ️أشكرك لأنك لم تترك لي سوى ذكريات جميلة من ابتسامتك ولطفك وجمالك أمي صوفي".

وعُرض لدرة مؤخرا حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، وتلعب دور "غالية" وتُقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة، من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

وشاركت درة في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.