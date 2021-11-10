كيف علّق أشرف زكي على شائعة اختيار أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين خلفا له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن اندهاشه إزاء ما يروجه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتخاب الفنان أحمد عبدالعزيز نقيبا جديدا للممثلين خلفا له.

وقال زكي، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "هذا الكلام لا صحة له تماما، إحنا كان عندنا انتخابات يوم الجمعة تجديد نصفي لـ6 أعضاء فقط، انتخابات النقيب كمان سنتين إن شاء الله".

تابع: "مروج الشائعة بيعمل أخبار فيك من أجل الشوشرة، ومحامي النقابة حدده وهيرفع عليه قضية بسبب إثارة الرأي العام.. كل التقدير والاحترام للفنان أحمد عبد العزيز وهو مش طرف في الحكاية خالص".

كانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية قد أسفرت عن فوز ستة أعضاء، هم منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبدالله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.