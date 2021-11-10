جمعها التصوير بأحمد خليل.. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ترددت أنباء حول إصابة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بفيروس كورونا، وذلك بعد أن جمعها تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" مع النجم أحمد خليل، والذي أصيب بكورونا في الأيام الأخيرة من التصوير، ورحل عن عالمنا على إثرها.

ومن جانبها؛ نفت ذلك الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الخبر مجرد شائعة، مضيفة: "الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بخير وكل يوم بنتكلم وبنتطمن على بعض وهي زي الفل ربنا يحميها".

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أيضا أكد لـ"الخليج 365" أنه التقى بالفنانة ميرفت أمين في تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا"، وذلك بعد إصابة الفنان الراحل أحمد خليل بكورونا ودخوله المستشفى، وكانت بصحة جيدة تماما.

ورحل الفنان الكبير أحمد خليل، صباح الثلاثاء، عن عالمنا، إثر معاناة من الإصابة بفيروس كورونا خلال أيامه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.