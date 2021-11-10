محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تطورات حالة الفنانة سهير البابلي والتي تعاني من أزمة صحية.

وقالت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هي تعبانة وحالتها حرجة ولا تشهد أي تحسن.. يا ريت كل الناس تدعيلها".

فيما قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أيضا لـ"الخليج 365"، عن حالة سهير البابلي: "لا جديد.. الوضع كما هو".

سهير البابلي تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التلفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.