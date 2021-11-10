إعلامي تونسي: ندمان على استضافة نيللي كريم ببرنامجي لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الإعلامي التونسي هادي زعيم، عن ندمه لاستضافة الفنانة نيللي كريم، ببرنامجه وإجراء حوار معها.

وقال زعيم، إنه ندم عندما استضاف نيللي كريم، موضحا: "نيللي إنسانة نكدية جدا جدا.. زي الأدوار اللي هي بتقدمها".

وأضاف: "أنا قبل الحوار كنت حاسس إن الأدوار اللي بتقدمها لا يمكن ينجح فيها إلا واحدة نكدية، لكن بعد الحوار تأكدت من أنها نكدية فعلا وتعشق الحزن، وسألتها عن حياتها الشخصية فعرفت من أين هذا كل النكد".

وأكد زعيم أنه نادم كل الندم لأنه استضاف نيللي وأجرى معها الحوار، وذلك بسبب الطاقة السلبية التي طغت عليه لفترة طويلة بعد إجراء الحوار معها.

وتشارك نيللي كريم في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد، من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.

واحتفلت نيللي، يوم الأربعاء 11 أغسطس الماضي، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج جمال العدل في عقد قرانها.