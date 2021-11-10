لماذا غضب الراحل أحمد خليل من توفيق عبد الحميد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد 20 عاما من مشاركتهما في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، كشف الفنان الراحل أحمد خليل، عن غضبه من زميله الفنان توفيق عبد الحميد، وذلك خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة".

الفنان أحمد خليل الذي رحل أمس الثلاثاء عن عالمنا عن عمر يناهز 80 عاما، عندما حل ضيفاً على شاشة "dmc"، في برنامج "صاحبة السعادة"، والتي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبّر عن حزنه تجاه زميله.

وقال خليل: "أنا زعلان من توفيق عبد الحميد قوي، لأن لما ربنا يكرم إنسان بموهبة المفروض إنه واجب على الإنسان ده إنه يخدم مجتمعه من خلال الهدية اللي ربنا منحها له، يعني لما ربنا يديني موهبة التمثيل أو الموسيقى أو الشعر أو الغناء المفروض إن أنا أوظف هذه الموهبة لخدمة المجتمع بتاعي".

وأشار الفنان الراحل إلى أن "توفيق عبدالحميد، ممثل من الممثلين الرائعين جداً، وربنا أنعم عليه بالموهبة دي اللي المفروض يخدم بيها مجتمعه"، متسائلًا: "فين توفيق عبدالحميد؟"، لتجيبه إسعاد يونس، قائلة: "نحن استضفناه هنا وقمنا بسؤاله نفس السؤال، ولكنه مكتئب".

ومن جانبه قام الفنان توفيق عبد الحميد بإعادة نشر مقطع الفيديو، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب: "الله يرحمك يا حبيبي".

وعقب إعلان وفاة الفنان أحمد خليل، كان الفنان توفيق عبد الحميد، قد كتب: "الدوام لله صديقي الفنان الكبير الخلوق احمد خليل في ذمة الله، اللهم أغفر له وأرحمه وأدخله فسيح جناتك، هو وكل من سبقونا من الأحباب".

ورحل الفنان الكبير أحمد خليل، صباح الثلاثاء، عن عالمنا، إثر معاناة من الإصابة بفيروس كورونا خلال أيامه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.