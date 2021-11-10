كورونا بريء.. كشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ 10 دقائق

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن سبب وفاة الفنان أحمد خليل، الذي توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونفت عنبر، خلال مداخلة مع برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، ما تردد عن وفاة الفنان أحمد خليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن لديها معلومة دقيقة أن وفاته كانت برفرفة أذينية في القلب حيث كان يعاني من مشاكل صحية متعلقة بالقلب خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أنها كانت على اتصال بالفنان الراحل حتى يوم الأحد الماضي وكان تعبان جداً، مؤكدة أن المعلومة التي لديها أنه لم يمت بكورونا وتوفي بسبب رفرفة أذينية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن “الممثل المصري أحمد خليل، توفي أمس الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي نقل على إثره إلى المستشفى أكثر من مرة الفترة الأخيرة.

وأعلن في وقت سابق إصابة أحمد خليل (80 عاما) بفيروس كورونا ودخل المستشفى ثم خرج قبل أيام مع تحسن حالته إلا أن صحته تدهورت بشكل كبير ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى.

وآخر أعمال أحمد خليل قصة “حكايتي مع الزمان” إحدى قصص مسلسل إلا أنا مع ميرفت أمين، التي تعرض حاليا.

وأحمد خليل أحد أبرز نجوم السينما والدراما في مصر والعالم العربي، ولد في محافظة الدقهلية في دلتا مصر سنة 1941، وأظهر رغبة في المثيل منذ أن كان تلميذا في المدرسة إذ التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، وتخرج فيه عام 1965، وعين معيدًا بالمعهد.

وعمل خليل لفترة طويلة في المسرح، وانتقل للإقامة في الخليج وقدم هناك مجموعة أعمال اشتهر بسببها في الخليج. وله بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية وشارك في أعمال كثيرة من بينها مسلسل “هوانم جاردن سيتي”، و”حديث الصباح والمساء”، و”زمن عماد الدين”.