تشافي يبدأ مهمته مع برشلونة بـ”7 قوانين صارمة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ 28 دقيقة

فرض المدير الفني الجديد لبرشلونة “تشافي هيرنانديز” قوانين صارمة منذ توليه منصبه الجديد، بحسب صحيفة آس الإسبانية .

وأعلن نادي برشلونة وصول تشافي إلى أقليم كتالونيا استعدادًا لتقديمه رسميًا كمدرب للفريق خلفًا لرونالد كومان.

تشافي تحدث رفقة لابورتا في مؤتمر صحفي لتقديمه أول أمس الإثنين، ثم توجه لتحية جماهير كامب نو، حيث حضر أكثر من 10 آلاف مشجعًا لاستقباله.

وحول ذلك، نقلت صحيفة آس الإسبانية عن الصحفي المقرب من تشافي خافي ميجيل ملامح القوانين الجديدة للرجل في برشلونة، والتي تمثلت في التالي :-

أولًا، يجب أن يأتي اللاعبين قبل بدء التدريبات بساعة ونصف والطاقم الفني قبل ساعتين.

وثانيًا، سيأكل اللاعبون في المنطقة الرياضية وفق نظام غذائي يحدده أخصائي غذائي.

ثالثًا سيتم فرض غرامات إذا تأخر اللاعبون عن التدريبات و كل ما زاد الغياب ترتفع الغرامة أكثر .

رابعًا، الجدارة وهي أن تتدرب كما تلعب و الذي سيتدرب أكثر سيحصل على فرص اللعب أساسي بشكل أكبر.

أما خامسًا، فالأنشطة الخطيرة محظورة، لن يسمح للاعبين بركوب درجات كهربائية باعتباره جريمة خطيرة.

سادسًا سيتم مراقبة الأنشطة الرياضية، لن يتمكن اللاعبون الذين يمتلكون أنشطة أخرى غير كرة القدم من السفر دون إذن من المدرب.

أما سابعًا وأخيرًا، يجب أن يكون اللاعبون أول من يضرب بهم المثل ويجب عليهم إظهار التعاطف مع المشجعين ويحظر عليهم المواقف السيئة.

ويبدو أن وصول تشافي هيرنانديز إلى تدريب برشلونة سيعيد هيكلة العديد من الأمور داخل جدران النادي الكتالوني كما كان متوقعًا.

وستكون تجربة تشافي هي الأولى له على المستوى التدريبي في قارة أوروبا، بعد موسمين من العمل في قارة آسيا.

وستكون أول مباراة لتشافي مع برشلونة في منصب المدير الفني، ضد فريق إسبانيول، في ديربي كتالونيا.. وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي والتي بدأت بنهاية الجولة الماضية من الدوريات الأوروبية.