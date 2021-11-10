بول رود يتوج بـ”لقب أكثر الرجال جاذبية في 2021″

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ 36 دقيقة

توج الممثل الأمريكي بول رود، الذي اشتهر بدوره في فيلم “الرجل النملة” (آنت مان)، بلقب أكثر الرجال جاذبية الذي تمنحه مجلة “بيبول”، اليوم الأربعاء، لينضم إلى قائمة تشمل إدريس إلبا وجورج كلوني وبرادلي كوبر.

وتفاجأ رود (52 عاما)، الذي يعمل في مجال التمثيل منذ نحو 30 عاما، على ما يبدو بهذا الاختيار هو وزوجته.

وقال للمجلة: “أدرك أن الناس عندما يعلمون بهذا الاختيار سيقولون (ماذا؟)”.

وتعليقا على رد فعل زوجته جوليا، أوضح رود أن “الأمر باغتها… بعد بعض الضحك والصدمة قالت (إنهم محقون)، وهذا لطيف للغاية”.

وأضاف رود مازحا أنه يتوقع أن تتغير حياته على نحو جذري بعد حصوله على اللقب السنوي.

وتابع: “آمل أن تتم دعوتي أخيرا إلى بعض حفلات العشاء المفعمة بالجاذبية مع كلوني وبراد بيت وبي. جوردان”.

لعب رود دور الصديق اللطيف لفيبي، التي جسدت شخصيتها ليزا كودرو في المسلسل الشهير “الأصدقاء” (فريندز)، ثم شارك بعدها بأدوار أكبر في أعمال كوميدية قبل أن يلعب دور البطولة في فيلم (آنت مان) ثم يظهر في سلسلة أفلام، مجسدا نفس الشخصية ومنها “كابتن أمريكا: الحرب الأهلية” (كابتن أمريكا: سيفل وور) و”المنتقمون: نهاية اللعبة” (أفانجرز: إيندجيم).

يذكر أن المجلة كانت قد منحت في العام الماضي الممثل مايكل بي. جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية، في حين حصل عليه جون ليجند في 2019، وإدريس إلبا في 2018.