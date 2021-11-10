ربيع الاسمر في المستشفى بعد تعرضه لازمة قلبية في دمشق

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 12:52 مساءً - تعرض الفنان اللبناني ربيع الأسمر لأزمة قلبية مساء الثلاثاء، ونُقل على إثر ذلك إلى المستشفى خلال تواجده في العاصمة السورية دمشق.
ونشرت الصفحة الرسمية للفنان اللبناني ربيع الأسمر على موقع فيسبوك صورا خلال تقديم الإسعافات الأولية له بعد أن تم نقله إلى المستشفى بشكل طارئ.
وتم التعليق على الصور بالقول: ”تعرض الفنان ربيع الأسمر لأزمة قلبية في دمشق منذ قليل وتم إسعافه إلى مشفى الأسدي في العاصمة دمشق إن شاء الله بالشفاء العاجل يارب“.
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