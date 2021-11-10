شكرا لقرائتكم خبر عن محمود المهدي عقب انفصاله عن منة عرفة:"شماتة تخوف محدش فرح كدة لما ارتبطنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان الشاب محمود المهدي، عن غضبه من رسائل الشماتة بعد انفصاله عن الفنانة منة عرفة، مؤكدا إنه سيكشف تفاصيل الانفصال الحقيقية قريبا، وكتب عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام" :" الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير.. للأسف كمية الشماتة في الرسايل تخوف بجد، كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب".



محمود المهدي

وتابع :" محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي وفي ناس لسة عندها احساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية.. ثقة في الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل..

وفي رسالة أخري عبر حسابه كتب :"في رسايل مليانة حقد و فرح وشماتة متتخيلش انها من انسان والله .. بس كل واحد قال كلمة تترد فيه ان شاء الله".



ستوري المهدي

وكان محمود المهدي، كشف عن سبب انفصاله عن الفنانة منة عرفة، حيث كتب عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام" :"الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني".

وأضاف: "فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع".

وكانت الفنانة منة عرفة، أكدت انفصالها عن زوجها محمود المهدي، فى استوري نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

وظهر الثنائي مؤخرا في فيديو نشره المهدي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهما يرقصان، وكتب: "أنا شوفتك قلبي دق دودودق دودودق عشانك قلبت التيك توك منة".