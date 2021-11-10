شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفها نور الدمرداش و برعت فى أدوار المرأة الصعيدية..ذكرى رحيل معالى زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة معالى زايد، التي رحلت عن عالمنا 10 نوفمبر 2014، ولكنها ما زالت تعيش فى وجدان وقلوب كل عشاق فنها ومعالي زايد من أسرة فنية فوالدتها الفنانة آمال زايد وخالتها جمالات زايد وخالها السيناريست محسن زايد.

اكتشفها المخرج نورالدمرداش وقدمها من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" عام 1976 والتى تقاضيت عنه أول أجر والذى بلغ 75 جنيها، حتى بدأت مسيرتها الفنية التى تقدر بـ 90 فيلما سينمائيا و 60 مسلسلا و6 مسرحيات، أصبحت علامة مميزة فى تاريخ التمثيل وقدمت مجموعة كبيرة من المسلسلات منها "دموع فى عيون وقحة" بطولة النجم عادل إمام، و"الحاوى" بطولة فاروق الفيشاوى وإلهام شاهين.





واتجهت معالى بعد ذلك إلى السينما فقدمت أول أدوارها بها من خلال فيلم "وضاع العمر يا ولدى" وقدمت كل الأدوار سواء الفتاة الجميلة أو رجلا من خلال فيلم "السادة الرجال"، كما برعت أيضا فى تقديم أدوار المرأة الصعيدية فى مسلسل "امرأة من الصعيد الجوانى" وتجسد خلاله دور "نوارة" زوجة رجل صعيدى يدعى "فواز الدرينى" لديها منه أربع بنات جميعهن فى مراحل تعليمية مختلفة، وتدخل في صراع مع زوجها وتطلب الطلاق كما برعت في فيلم "الشقة من حق الزوجة".

شاركت معالى زايد فى العديد من الأعمال الدرامية "موجة حارة"، "الدم والنار"، "شفيقة ومتولى"، "حضرة المتهم أبى"، "ابن الأرندلى"، "الوتر المشدود"، "حلم الليل والنهار"، "القضية 80"، "امرأة من الصعيد الجوانى".

وقدمت العديد من الأعمال السينمائية وهى "المتهمة"، "الخطر"، "رجل مهم جدا"، "الجحيم 2"، "كتيبة الإعدام"، "الحلال يكسب"، "أسوار الحب"، "الصرخة"، "الزمن الصعب".