شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وبيومى فؤاد وشيماء سيف وخاطر وعيد فى طريقهم إلى الرياض..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعيه عبر حسابه على فيس بوك، صورة تجمعه بعدد من النجوم في المطار قبل سفرهم إلى السعودية، وهم بيومى فؤاد وشيماء سيف ومصطفى خاطر وسليمان عيد، وكتب على الصورة قائلا:" توكلنا على الله إلى الرياض".

ويحيى عمر كمال، حفلتين ضمن فعاليات موسم الرياض يومي 11 و 12 نوفمبر الجارى، كما تعرض مسرحية "عائلة تس" في فعاليات موسم الرياض، وهى المسرحية التي تضم عددًا من نجوم الكوميديا مثل أوس أوس، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، سليمان عيد، مصطفى البنا، وإخراج أوتاكا.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".



بيومى فؤاد و شيماء سيف و مصطفى خاطر و عمر كمال