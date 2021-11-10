شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصية الفنان الراحل أحمد خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الراحل الفنان القدير أحمد خليل عدم إقامة سرادق عزاء للفقيد، وذلك بناء على رغبته ووصيته، التى أوصى بها عائلته والمقربين منه، فضلا عن وصيته لأولاده، حيث دفن الجثمان فى مقابر العائلة بمنطقة البساتين أمس الثلاثاء، واكتفت العائلة بالعزاء فى صلاة الجنازة.

وشيعت أسرة الفنان الراحل أحمد خليل، جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة بمنطقة البساتين، واقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بمشاركة عائلته وأصدقاء شقيقه رجل الأعمال مدحت خليل وكذلك مشاركة عدد محدود من الفنانين على رأسهم شريف سلامة وحازم إيهاب.

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح أمس الثلاثاء عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان الراحل أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.