شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية معاناة نادية شكرى من شائعات الوفاة للخروج من المستشفى بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت الفنانة نادية شكرى من أسبوع صعب للغاية مؤخراً، وذلك منذ الإعلان عن تدهور حالتها الصحية بعدما طالبت ابنتها رشا سامى العدل من كافة محبيها الدعاء لها، حتى أعلنت مؤخراً عن خروجها من المستشفى، بعد استقرار حالتها، وتطورها للأفضل.



رشا سامى وقت اعلان الأزمة

وهو الأسبوع الذى شهد قلق كبير عليها من كل محبيها، بعدما شهد دخولها المستشفى وحتى شائعة الوفاة ثم الخروج من المستشفى، حيث بدأ الأمر – كما ذكرنا – على نجمة مسرحية "العيال كبرت"وكانت ابنتها قد استنكرت شائعة الوفاة بكتابة بوست على الفيس بوك تهاجم فيه تندد بكل من روج للشائعة قائلة : "بتموتوا أمى وهى عايشة"، ثم شكرها فى النهاية لكل من وقفوا إلى جانب والدتها فى محنتها وعلى رأسهم النقيب أشرف زكى.



رشا ابنة نادية شكرى على فيس بوك

وكتبت :"الحمد و الشكر لله خروج أمي من المستشفي لاستكمال العلاج في المنزل بفضل دعوات الأهل والأصحاب وبفضل الدكاترة المحترمين".

وتابعت "واجب الشكر لنقيبنا الدكتور أشرف زكى والوكيل الأخ والصديق العزيز إيهاب فهمى والجميلة الخدومة نهال عنبر اللى كانوا متابعين معايا حالة ماما كل ساعة أو اتنين ولا أنسى أبدا وقفة أختى الحبيبة نشوى مصطفى وسؤال الغالية وفاء عامر وحبيبتى طنط راوية سعيد وأحمد صيام ونسرينا وصبرى عبد المنعم ومحمود عامر ونص فنانين مصر اللى لم أذكر اسمهم سامحونى أنا ماكنتش مركزة بجد وروحى كانت ضايعة منى".

وتابعت "اجي بقى للأهل والأصدقاء أشكر عمامى فردا فردا لاهتمامهم ووقوفهم جنبى وعمتى روح قلبى اللى عمر ما لجأت لها و خذلتنى وأخويا الجميل خالد وأصحابي الجدعان سواء من الوسط أو خارجه، و كل محبين أمي اللي دعواتهم غرقت صفحتي و جميع المواقع.. وعلى رأس القائمة شكرا لخالتى شادية أمى التانية اللى طول عمرها مستحملانى و شايلانى بكل مشاكلى ومشاكل أولادى كمان ومش بتتبرى منى من كتر ما بتعبها معايا".

واختتمت كلامها قائلة "وزي ما فاكرة الجدعان مش هانسي ابدا الاندال اللي ياما انا شخصيا كنت جدعة معاهم و وقفت جمبهم و استكتروا حتي مكالمة .. فعلا الناس بتبان في المواقف الصعبة".