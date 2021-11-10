شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مشهد بين محمد نجاتى ومنة عرفة من "فيلا 101" رفضت تجسيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد نجاتى أنه يواصل تصوير مسلسل يحمل اسم "فيلا 101" فى منطقة شبرامنت بالهرم، من تأليف وإخراج ممدوح زكى وبطولة كل منة عرفة وأحمد عبد الله محمود وهاجر الشرنوبى.

وكشف نجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجسد ضمن أحداث العمل طبيب أمراض نساء ويوجد مشهد إغماء للفنانة منة عرفة التى تجسد شخصية شقيقته فى العمل، نتيجة تعرضها لحمل دون علم أهلها، مضيفا: "والمفترض أن أحملها على يدى لكنها رفضت وهذا مخالف لسيناريو العمل، وحدثت مشكلة بسبب ذلك، وتم حذف المشهد ووافقت على ذلك".

وأضاف: "هناك مشهد آخر ضمن الأحداث أننى أقوم بالكشف عليها وجس نبض إيدها نتيجة حملها، لكنها رفضت فى البداية، ونفذت المشهد كما هو موجود فى سيناريو المسلسل"، وتابع: "إنتى مش موافقة على مشاهد مكتوبة فى السيناريو بتمثلى ليه وتخرجى من بيتك" على حد قوله.

وكان الفنان محمد نجاتى قد أعلن مؤخرا لـ"الخليج 365" نيته فى دخول عالم الغناء، خاصة أنه من هواة المزيكا من صغره، مضيفًا أنه يعمل حاليًا على اختيار أكثر من أغنية من أجل غنائها فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه جلسات عمل مؤخرًا مع عدد من الملحنين والشعراء من أجل الاستقرار على عدة أغانى يفاجئ بها الجميع.

وشارك محمد نجاتى مؤخرًا فى حكاية "ملناش إلا بعض" من مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة، من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش وبطولة صابرين، وجمال عبد الناصر، وجيهان خليل، وعابد عنان، وسمر علام، وتدور أحداثها حول الحياة داخل إحدى العائلات التى يصاب أحد أفرادها بفيروس كورونا وكيفية التعايش مع هذا الفيروس.