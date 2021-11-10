شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تتألق بحفلها الغنائي في معرض إكسبو 2020 دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة ديانا حداد حفلها بمعرض إكسبو علي مسرح اليوبيل، وقدمت حفلة غنائية في "جلسات في إكسبو" تخللها العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير من بينها غناء "دويتو" مع الفنان حاتم العراقي الذي شاركها حفل السهرة الغنائية، وقدماً معاً أغنية "بين العصر والمغرب"، برفة الفرقة الموسيقية، والتي حملت في بدايتها موال مشترك بين العراقي وحداد.



ديانا وحاتم العراقي



حفل ديانا حداد فى معرض إكسبو



حفل ديانا حداد فى معرض إكسبو



حفل ديانا حداد فى معرض إكسبو



ديانا حداد فى معرض إكسبو



حفل ديانا حداد فى معرض إكسبو



ديانا حداد



ديانا حداد

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذه الحفل الكبير الذي تشارك به في حدث عالمي من دبي والإمارات، وقالت في ترحيبها للجمهور قائلة: "أرحب بجميع زوار معرض اكسبو 2020 دبي، وجودكم اليوم معنا في هذا الحدث العالمي فخر كبير لنا"، وأضافت: ووجودكم بيفرحني دائماً على صعيدي الشخصي لأنه هو الطاقة الإيجابية الحقيقة لي".

كما رحبت ديانا بجميع من يشاهد الحفل عبر شاشات التلفزيون في العالم العربي والعالم، وقالت: "نرحب بكل العالم اللي يشوفنا عبر الشاشات من هنا من الامارات" وإختتمت قائلة: شكراً دبي .. شكراً الإمارات.. لأنكم دائماً تجمعون العالم بكل محبة وتسامح،، الله يديم الأمن والأمان علينا جميعاً".

هذا وتنقلت ديانا حداد بين جديدها من الأغنيات ومن بين أغنيات أرشيفها الناجح، وسط تفاعل وتواصل الجمهور مع أغنياتها ونغماته.