شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة هاني تعلن خطوبتها:"مرحبا بعائلتي الثانية.. السيد والسيدة سميث".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة أميرة هاني بخطوبتها علي محمد سماحة، ونشرت مجموعة صور من الحفل بمنزلها والذي جمع عدد من أفراد العائلة، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة :" رسمياً الصورة الكاملة، مرحباً بعائلتي الثانية ، السيد والسيدة سميث".



اميرة هاني



اميرة هاني وخطيبها



اميرة وحطيبها



اميرة وخطيبها بصورة اخري

وتظهر الفنانة أميرة هانى فى أحداث مسلسل "عودة الأب الضال" للنجم بيومى فؤاد وتجسد دور ابنته خلال الأحداث وتكون سببًا فى دخول والدها مستشفى الأمراض العقلية والنفسية للبحث عنها وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى مشوق.



اميرة وخطيبها



جانب من خطوبة اميرة هاني



خطوبة اميرة هاني

وتدور القصة حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وتدور معظم أحداث العمل داخل فندق يمتلكه بيومى فؤاد، والذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

وكان أخر ظهور للفنانة أمير هانى فى مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض رمضان قبل الماضى، للنجمات نبيلة عبد ونادية الجندى وهالة فاخر وسميحة أيوب، والمأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وشارك فى العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.