شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط عاصى الحلانى لخوضه تجربة التمثيل من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا ليس لدي أي مانع من خوض التجربة سواء في السينما أو الدراما ومعاييري هي وجود عمل يضيف لي وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخي وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا في خوض التجربة، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاح كبير.

وأعرب مؤخرا النجم اللبناني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى تقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف : مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار أنه دائما يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد اسم كل من يشارك في فعالياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .

وأحيا مؤخرا النجم اللبناني عاصي الحلاني واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، بدأها بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.