شكرا لقرائتكم خبر عن خروج نادية شكرى بطلة مسرحية "العيال كبرت" من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رشا سامى العدل عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة نادية شكرى، مؤكدة خروجها من المستشفى واستكمال علاجها بالمنزل، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"الحمد و الشكر لله خروج أمي من المستشفي لاستكمال العلاج في المنزل بفضل دعوات الأهل والأصحاب وبفضل الدكاترة المحترمين".

وتابعت "واجب الشكر لنقيبنا الدكتور أشرف زكى والوكيل الأخ والصديق العزيز إيهاب فهمى والجميلة الخدومة نهال عنبر اللى كانوا متابعين معايا حالة ماما كل ساعة أو اتنين ولا أنسى أبدا وقفة أختى الحبيبة نشوى مصطفى وسؤال الغالية وفاء عامر وحبيبتى طنط راوية سعيد وأحمد صيام ورشا سامى ونسرينا وصبرى عبد المنعم ومحمود عامر ونص فنانين مصر اللى لم أذكر اسمهم سامحونى أنا ماكنتش مركزة بجد وروحى كانت ضايعة منى".



رشا سامي العدل

وتابعت "اجي بقى للأهل والأصدقاء أشكر عمامى فرد فرد لاهتمامهم ووقوفهم جنبى وعمتى روح قلبى اللى عمر ما لجأت لها و خذلتنى وأخويا الجميل خالد وأصحابي الجدعان سواء من الوسط أو خارجه، و كل محبين أمي اللي دعواتهم غرقت صفحتي و جميع المواقع.. وعلى رأس القائمة شكرا لخالتى شادية أمى التانية اللى طول عمرها مستحملانى و شايلانى بكل مشاكلى ومشاكل أولادى كمان ومش بتتبرى منى من كتر ما بتعبها معايا".

واختتمت كلامها قائلة "وزي ما فاكرة الجدعان مش هانسي ابدا الاندال اللي ياما انا شخصيا كنت جدعة معاهم و وقفت جمبهم و استكن استكتروا حتي مكالمة .. فعلا الناس بتبان في المواقف الصعبة".