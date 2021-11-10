ياسمين صبري تكشف حقيقة حملها بهذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار أخبار عن حمل الفنانة ياسمين صبري بسبب صورة نشرتها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، عادت ياسمين لتحذف الصورة وتنشر أخرى بدت فيها وهي واقفة بقوام ممشوق ومن دون وجود لآثار الحمل على بطنها، حيث ارتدت ملابس كلاسيكية، عبارة عن قميص رجالي وبنطلون أسود. وتلقت العديد من التعليقات التي تساءل كاتبوها عمّا إذا كانت حاملاً فعلاً أم لا؟!

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها عنها في الموسم الماضي، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطي الذي تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة بمسلسل “حكايتي” في موسم رمضان 2019، الى جانب الفنانين: أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين، والعمل من إخراج أحمد سميرفرج، وقد حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل “فرصة تانية” في شهر رمضان 2020، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وشارك في بطولته: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، وإدوارد.