فيديو – هجوم على دينا بسبب وصلة رقص بالشورت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دينا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو بدت فيه وهي ترقص بإحدى الحفلات الخاصة على أنغام أغنية “الحلوة” للمطرب محرم فؤاد، مرتديةً شورتاً قصيراً من الجلد.

وتلقت دينا العديد من التعليقات التي أُُعجب كاتبوها بالرقصة التي قدّمتها، والتي انتقدت رقصها بالشورت، حيث قارن بعض المتابعين بينها وبين الفنانة فيفي عبده التي نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بشورت جينز، وواجهت انتقادات حادّة بسببه.

وكانت دينا قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعدما ظهرت بالحجاب مروّجةً لدورها في مسلسل “السيدة زينب” حيث ظنّ الجمهور أنها سوف تقدم شخصية السيدة زينب في عمل ديني، وهو ما نفته بمنشور عبر “إنستغرام”، أكدت فيه أن المسلسل ليس دينياً، وإنما يحكي عن حي السيدة زينب.

وقالت دينا إن “السيدة زينب” مسلسل اجتماعي وليس دينياً، مؤكدة أن تقديمها شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرّة.

وأضافت أن المسلسل لا يتعرّض في الأساس لشخصية السيدة زينب (رضي الله عنها)، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أحداثه فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

واختتمت دينا منشورها بالقول: «المسلسل يدور في إطار اجتماعي بحت وليس له أي علاقة بالدين، وأنا بمثّل دور سيدة محجبة، والمسلسل من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنانين: محمود عبدالمغني وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي”.