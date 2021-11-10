نيللي كريم تتسبب بأزمة في “أيام قرطاج السينمائية”.. والمهرجان يستنكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرمت إدارة الدورة الـ32 من “أيام قرطاج السينمائية”، الفنانة المصرية نيللي كريم، خلال الفترة الماضية مع مجموعة من الأسماء الأخرى خلال حفل الافتتاح، وذلك تقديراً لمسيرتها في السينما المصرية التي عملت فيها مع أهم المخرجين وقدّمت خلالها أدواراً مميزة.

وما لفت الانتباه، هو صعود نيللي كريم لثوانٍ إلى مسرح حفل افتتاح “أيام قرطاج” بعد الإعلان عن اسمها، وانصرفت بعد تكريمها مسرعة من دون عرض أي لقطات عن مسيرتها، ومن دون إلقاء أي كلمة للحضور.

وعلّق المخرج رضا باهي رئيس المهرجان، في تصريحات إعلامية، على هذا الأمر وكشف عن السبب في ذلك، وقال إن الممثلة المصرية كانت لها شروط قبل المجيء، والتي كان أولها الحضور إلى تونس لمدة 24 ساعة فقط، وهو ما لم يمنحهم فرصة لتقديرها بالشكل اللائق، كما أكّدت قبل وصولها عدم رغبتها في الحديث للصحافة، وهو ما كان مستنكراً من قبل المهرجان”.

وكانت نيللي قد أعربت عن سعادتها بعد حصولها على جائزة الإبداع من “مهرجان أيام قرطاج السينمائية”، ونشرت عبر “إنستغرام”، مجموعة صور وفيديوات من الحفل.

كما نشر زوجها هشام عاشور فيديو لها خلال التكريم، معرباً عن سعادته بها، وعلّق قائلاً: “الأولى والوحيدة نيللي”.

وأعربت كريم عن سعادتها بالحصول على جائزة الإبداع عن مجمل أعمالها بـ”مهرجان قرطاج السينمائي”، متوجهة بالشكر إلى إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس، على اهتمامه بالمصريين المشاركين بداية من وصولهم وحتى عودتهم إلى القاهرة.