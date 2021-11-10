بعد أزمة انفصاله عن جيجي حديد.. والدة زين مالك تتوسله ليعود إلى بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متباعة بتجــرد: أرسلت عائلة المغني العالمي زين مالك، نداءً إليه ليعود إلى منزله في المملكة المتحدة، بعد مشاجرته مع يولاندا حديد، والدة جيجي حديد، والتي تطورت إلى ضربها خلال مشادة كلامية في منزله في بنسلفانيا.

وبعد سماع والدة مالك بالمشاجرة، شعرت باليأس الشديد وطلبت منه العودة إلى المنزل لكي “تحميه”، إذ تراه “يكافح وحده بعيداً” وهذا أمرٌ صعبٌ عليها.

وصرح أحد المقربين من العائلة الى موقع “ذا صن” البريطاني: “إنها غريزة الأم، تريد حماية ابنها. وتأمل عائلته بأن يعود إلى دياره لتتمكن من دعمه وتمضية بعض الوقت معه”.

ويذكر أن المغني لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنفي أي تعدٍ “جسدي” على والدة جيجي، ولكنه أقر بتبادل “كلمات قاسية”، وتمنى أن تبقي مشاكلهم داخل العائلة.

وبحسب ما نشره موقع “الديلي ميل” البريطاني، أقامت والدة جيجي دعوى قضائية ضد مالك تتهمه بإيذائها جسدياً، وقد ذكر أحد الشهود أن مالك “أمسكها ودفعها إلى خزانة الملابس ما تسبب في آلام نفسية وألم جسدي”. وتم توجيه أربع تهم إلى مالك وحُكِم عليه بتسديد غرامة مالية ووُضِع قيد الاختبار لمدّة 90 يوماً عن كلّ تهمة، أي ما مجموعه 360 يوماً. ومُنع أيضاً من الاحتكاك بيولندا.