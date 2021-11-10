خلاف زوجة علي يوسف وهند البلوشي يشتعل مجددًا.. إليكم ما حصل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشتعل فتيل الخلاف مجدداً بين زهراء البصري زوجة الفنان العراقي علي يوسف، والفنانة الكويتية هند البلوشي التي أكّدت في تصريحات سابقة زواجها من الأخير، قبل أنّ تعلن “شق صفحته”.

وفي التفاصيل، نشرت البصري عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام” فيديو جمعها بزوجها وأفراد عائلتها، معلقةً بقولها: “نقضيها عشق وأشواق ونعلم الناس حنية”، فعلّقت متابعة بقولها: “هند البلوشي تسلم عليكي”، فسارعت البصري إلى الرد قائلةً: “الله يسلمك ويسلمها حبيبتي دزيلها الفيديو أني وعائلتي”، قبل أنّ تحذف ردّها في وقت لاحق.

ونشبت حروب كلامية حادة بين البصري والبلوشي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال أزمة زواج الأخيرة من يوسف الذي أصر على عدم اعترافه بارتباطه بها وطلّقها ثلاثاً على العلن لقطع أي صلة تدّعيها على حد قوله، فنشر صديقهما المشترك أحمد السعدون عقد زواجهما الذي نكر يوسف شرعيته أيضاً معتبراً أنّ الأمر كان “مشروع زواج لم يتم”.

ورّدت الممثلة والمغنية الخليجية بأنّها أعلنت زواجها من علي يوسف بسبب حملها منه، خلال تواجدهما معاً في تركيا. وأوضحت هند البلوشي أنّها أرسلت ليوسف تقرير الحمل، مؤكدةً له أنّ تصرفاته تتعبها وتهدّد الجنين بالإجهاض.

وكانت البلوشي أكّدت في تصريحات صحافية أنّها لم تكن على علم بزيجته الأولى، مشيرةً إلى أنّها لا تمانع بقاءها، على الرغم من وصفها من قبل البصري بـ”الكذّابة والمنافقة والمريضة التي لا نعرف عنها أي شيء، لكنها تقحم نفسها بيننا قهراً”.