ليوناردو دي كابريو بفيديو حالم مع حبيبة جيف بيزوس.. والأخير يهدّد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر فيديو ظريف يجمع الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو ورجل الأعمال جيف بيزوس وحبيبته لورين سانشز في حدث في متحف الفنون في لوس أنجلس.

وظهرت حبيبة أغنى رجال العالم، تلف ذراعها حول دي كابريو وتنظر إليه بطريقة حالمة، ما أثار سخرية الجمهور الذي تداول المقطع بتعليقات مضحكة.

وعلق أحدهم: “دخلت هذه الفتاة برفقة أغنى رجل في العالم ومع ذلك خاطرت بكل شيء عندما وقفت بجوار ليوناردو”. وأضاف شخصٌ آخر: “لقد نسيت حبيبة جيف بيزوس أنها تمسك يد أغنى رجل في العالم بمجرد أن احتضنها دي كابريو”.

وتقبّل بيزوس المزحة، وعلّق على الواقعة بنشر صورة على موقع “تويتر” يحتضن لوحة مكتوباً عليها عبارة: “خطر، منحدر سحيق، سقطة مميتة”، وكتب تهديداً مضحكاً للنجم الهوليوودي: “ليو تعال إلى هنا أريد أن أريك شيئاً”.

وأكد مصدر لمجلة Page Six أنهما صديقان مقربان منذ فترة وأن الفيديو الذي تداوله المتابعون على “تويتر” لا يعكس الحقيقة.

ويُذكر أن بيزوس ارتبط عاطفياً بسانتشيز عام 2019، بعد طلاقه من ماكينزي سكوت التي حصلت على 25 في المئة من أسهم شركة “أمازون” بقيمة 49 بليون دولار، وأصبحت من أغنى النساء في العالم.

أما بالنسبة لدي كابريو، فأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن ليوناردو يواعد عارضة الأزياء كاميلا موروني منذ عام 2017 وكان ينوي إعلان ارتباطهما رسمياً، لكنه انشغل بتصوير أعماله.