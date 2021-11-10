للمرة الثانية.. كانييه ويست يلغي متابعة كيم كارداشيان على “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مغني الراب الأميركي كانييه ويست (44 عاماً) الجدل بعد أن قام للمرة الثانية خلال شهرين بإلغاء متابعة زوجته السابقة، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (41 عاماً) عبر تطبيق “انستغرام”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كثرت المواعيد الغرامية بين كيم وحبيبها المزعوم، الممثل الأميركي بيت ديفيدسون، وبعد تداول صور لهما معاً في كاليفورنيا في عيد الهالوين.

وكان ويست، الذي غير اسمه أخيراً إلى (Ye)، قد بدأ بمتابعة كيم كارداشيان مرة أخرى بعد أن مسح قائمة متابعيه في أيلول قبل إصدار ألبومه الأخير (Donda)، وفي ذلك الوقت كان ويست يتابع فقط عدداً محدداً من الحسابات.

ورغم انتشار شائعات عن الرومانسية بين كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون، لا يزال ويست يأمل في أن يتمكنا من حل المشاكل بينهما. وفي أحد البرامج، وصف ويست كيم كارداشيان بأنها “زوجته”، مضيفاً أن أولادهما يريدونه أن يبقى معهم.

وفي الإطار نفسه، شوهد ويست برفقة عارضة أزياء تصغره بـ 22 عاماً في إحدى مباريات كرة السلة في مينيابوليس، فيما أكد موقع “Page Six” وجود علاقة غرامية بينهما.