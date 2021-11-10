باريس هيلتون في عرس أسطوري غداً.. بحضور أشهر النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة العالمية باريس هيلتون لدخول القفص الذهبي يوم غد الخميس، أي في 11 نوفمبر 2021.

ولهذه المناسبة، نشرت النجمة فيديو تعكس فيه حبها لخطيبها رجل الأعمال كارتر ريوم وأرفقته بتعليق مطول كتبت فيه: “لقد أعطيت معنى لأغنيتي، حبي، منذ أن كنت طفلة صغيرة، كنت أغني وأستمع إلى أغاني الحب والآن يمكنني القول، أخيراً فهمت الحب غير المشروط الذي تحدثنا عنه في بعض أعظم قصائد الحب. حب ليس من أجل عرض فحسب، بل هو حب دائم ومخلص ولطيف، أنت كل هذه الأشياء. أنا ممتنة للغاية لأنني أكتب قصة حبنا معاً. الآن وإلى الأبد، يمكنني الآن أن أشعر بالنصف الآخر من دقات قلبي”.

وقد ختمت كل ما كتبته بتاريخ 11/11 مع هاشتاغ “بقي 3 أيام”، أي أن زفافها في 11 نوفمبر وبعد 3 أيام من تاريخ نشر الفيديو.

من المتوقع أن يُقام حفل زفاف باريس هيلتون في المنزل الضخم الذي كان يمتلكه جدها الراحل بارون هيلتون، في بيل آير في لوس أنجلوس، والذي تبلغ قيمته 75 مليون دولار، بعد أن كانت تخطط سابقاً لإقامة حفل الاستقبال لحفل زفافها هناك، ومراسم زواجها في كنيسة في بيفرلي هيلز.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الزفاف سيستمر مدة 3 أيام، حيث إن دعوات الزفاف الجديدة قد أرسلت بالفعل للمدعوين وورد فيها أن حفل الزفاف سيتضمن ثلاث حفلات من بينها حفل بثيم الكرنفال في سانتا مونيكا بيير، ومأدبة عشاء احتفالية.

كما ورد في التقارير أن فستان العروس سيكون من تصميم دار الأزياء العريقة فالنتينو، فيما كانت النجمة قد صرحت سابقاً بنفسها أنه لن يكون هناك فستان زفاف واحد لهذا الحفل الذي سيمتد إلى ثلاثة أيام.

واحتفلت النجمة باريس هيلتون وخطيبها في ولاية لاس فيغاس الأمريكية برفقةالعائلة والأصدقاء بحفل “توديع العزوبية”، حيث وصلا إلى الحفل بسيارة رولز رويس حمراء اللون.